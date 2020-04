Het eredivisie-elftal van Wilber Hack: Araujo, Llonch en Malen

Het eredivisieseizoen is vroegtijdig ten einde, het is niet anders. Onze voetbalverslaggevers kiezen hun toch beste elftal, en coach. In deze aflevering Willem II-watcher Wilber Hack.

Keeper: Marco Bizot (AZ)

Het aantal goede keepers in de eredivisie is flink gereduceerd. Bizot hield vaak de nul en was de betrouwbaarste.

Rechtsback: Denzel Dumfries (PSV)

is voor mij de enige optie. Nam PSV zo vaak bij de hand en maakte zoveel beslissende doelpunten in een lastig seizoen.

Rechter centrale verdediger: Sebastian Holmén (Willem II)

Ikea-voetballer. Niet briljant maar wel oerdegelijk. Kan terugblikken op een vrijwel foutloos seizoen. Zo zijn er niet veel in de eredivisie.

Linker centrale verdediger: Miguel Araujo (FC Emmen)

Heeft er flink toe bijgedragen dat Emmen verfrissend voetbal speelde. Zeker in thuiswedstrijden vaak indrukwekkend.

Linksback: Owen Wijndal (AZ)

Zeer verfrissend spelende linksback met een enorme drive naar voren. Zeer veel potentie.

Volledig scherm Owen Wijndal. © BSR Agency

Rechtshalf: Hakim Ziyech (Ajax)

Het is de laatste keer dat hij in het elftal van het jaar van de eredivisie kan staan. Dat moeten we dan maar doen als een soort eerbetoon. Geweldige voetballer.

Centrale middenvelder: Joey Veerman (sc Heerenveen)

Is eigenlijk te lang bij Volendam blijven hangen. Bewijst bij Heerenveen dat hij eredivisiewaardig is en op weg is naar de top van de eredivisie.

Linkshalf: Pol Llonch (Willem II)

Jarenlang is er geroepen dat er weinig echte balafpakkers meer zijn. Llonch is er zo een. Hij doet het zelfs in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied. Hij wordt ook nog steeds sterker aan de bal.

Volledig scherm Pol Llonch. © BSR Agency

Rechtsbuiten: Steven Berghuis (Feyenoord)

Sinds de komst van Advocaat geweldig op dreef. Maakte de mooiste doelpunten.

Spits: Myron Boadu (AZ)

Jaar van de definitieve doorbraak. Heeft alles waar een moderne spits over moet beschikken.

Linksbuiten: Donyell Malen (PSV)

Malen of Idrissi. Dat was de afweging. Dan geven toch die vijf doelpunten tegen Vitesse de doorslag. Werd na zijn blessure node gemist door PSV.

Trainer: Dick Lukkien (FC Emmen)

Haalt het maximale uit zijn spelersgroep en slaagt erin om Emmen voor eigen publiek heel aantrekkelijk te laten spelen. Hij zet De Oude Meerdijk in vuur en vlam.