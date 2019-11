Het geduld van Kay van de Vorst wordt beloond bij Helmond Sport

De reserves van Helmond Sport speelden vorig seizoen nog hun duels in de beloftencompetitie, maar dit seizoen is dat elftal overgenomen door VVV-Venlo. Met die club heeft Helmond Sport op papier nog een gezamenlijk beloftenelftal plus jeugdopleiding, maar de praktijk is anders. En dus moeten de spelers die amper minuten maken zich vooral tevreden stellen met trainingen en – sporadisch – een oefenwedstrijd. Zoals gisteren tegen Fortuna Sittard (1-1). ,,Het was weer even wennen, ja. Maar wel lekker”, zegt Kay van de Vorst, terwijl hij nog uit staat te hijgen aan de rand van het grasveld van RKVV Walburgia in Ohé en Laak.