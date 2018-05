Het geheim van Bertens: glijden, krachtige benen en haar swingtechniek

Door Lisette van der Geest Om in de schaatssfeer van Sjarapova’s voorbeeld te blijven: Bertens kan goed glijden, aldus tenniscommentator Marcella Mesker. Waar tennissers op hardcourt een voet op de grond plaatsen, direct stilstaan en vervolgens moeiteloos een nieuwe beweging inzetten, glijden ze op de gemalen korreltjes door. De één, zoals Bertens die opgroeide op gravelbanen, vindt het fijn. De ander heeft er een hekel aan. Mesker: ,,Zie maar eens in balans te blijven als je met al je gewicht op één been over de baan glijdt, en ondertussen ook nog eens een goede forehand wil slaan.” Rafael Nadal, de koning van het gravel, glijdt soms zes tot zeven meter ver. Mesker: ,,Dat is zwaar, vraagt veel van je hele lijf en je moet er heel sterke benen voor hebben. Veel vrouwen vinden het niet fijn en als je in een hoek van de baan staat te glibberen, kost dat seconden.” Maar Bertens glibbert net als Nadal niet. Zij zijn in balans. Tegelijkertijd zorgt gravel er bij Bertens voor dat ze meer tijd krijgt om achter de bal te komen. Anders dan op snellere banen. Voormalig tennisser John van Lottum: ,,Haar zwakkere punten, zoals haar voetenwerk, zijn op gravel het minst kwetsbaar. Daarnaast is ze een speelster die snel in paniek raakt en stress heeft. Gravel biedt meer ruimte voor langere rally’s en daardoor raakt ze minder snel in paniek of uit haar comfortzone.”

Wereldtop

Vraag Van Lottum naar haar positie tussen de wereldtop op gravel en hij plaatst haar vastberaden in de top tien. ,,Ze kijkt nog iets teveel op tegen sommige andere speelsters. Als ze dat mentale stapje maakt, plus fysiek nog iets sterker en nog iets afgetrainder raakt, dan is ze volgens mij in staat om als outsider Roland Garros te winnen.”



Een maand geleden won ze het WTA-toernooi in Charleston. Kort daarvoor verloor ze nipt van Venus en Serena Williams. Maar ook al verloor ze, het waren volgens Mesker wel opstekers, juist omdat ze zo dichtbij kwam. ,,Het lijkt alsof het kwartje nu gevallen is, het duurde even voordat ze wilde geloven dat er meer mogelijk is.”



Mesker zet haar zelfs in de top vijf van ’s werelds beste gravelspeelsters. ,,Maar er zijn exceptionele tennissters, dan is het andere koek. Als Serena Williams in topvorm is, maakt het niet uit op welke ondergrond ze speelt. Maar met een goede dag behoort Bertens zeker bij de vijf besten. En feit is wel: als je de halve finale op Roland Garros kunt halen, kun je ook winnen. Maar dan moet wel alles meezitten.”



Maar eerst de partij van vanmiddag, rond 15.00 uur tegen Garcia. Van Lottum: ,,Er liggen absoluut kansen. Ze heeft al eerder laten zien: ze eenmaal verder komt in een toernooi kan haar vertrouwen groeien. En als dat gebeurt kan ze van iedereen winnen.”