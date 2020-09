‘Het is bidden dat Kiki wint, anders vrees ik enorm voor haar Roland Garros’

Serie A Dure fout AS Roma: duel met Hellas Verona omgezet in reglemen­tai­re nederlaag

17:20 AS Roma is zwaar bestraft voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler zaterdag in het duel met Hellas Verona. De Romeinen kregen dinsdag een reglementaire nederlaag van 3-0 opgelegd nadat de ploegen het duel met 0-0 beëindigde. Amadou Diawara speelde mee met AS Roma, maar hij was niet speelgerechtigd.