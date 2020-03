‘Het meningencircus dreigt failliet te raken in deze crisis’

Mijn dochter (5) vroeg gisteren of de lente eigenlijk nog wel doorging. Ze dacht zelf van wel, want ‘de lente is buiten, niet binnen’.



Kleuterlogica. De klassen zijn dicht, de tuinen zijn open. Mijn ouders, haar opa en oma, zag ze de laatste dagen alleen wanneer ze buiten was, pratend vanachter het tuinhek op 3 meter afstand. Naar binnen bij opa en oma mocht niet. Conclusie van de 5-jarige: buiten is oké, mits je achter het tuinhek blijft. De lente kan vandaag gewoon doorgaan.