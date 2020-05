Het moment waarop Agüero werd omgedoopt in 'Agüerooooooo’

,,Manchester City is still alive here’’, sprak commentator Martin Tyler op een zonnige lentedag in 2012. ‘The Citizens’ dobberden inderdaad nog in het leefnet, maar dat net kon ieder moment binnengehaald worden. De wedstrijd tegen QPR was diep in blessuretijd en stadgenoot Manchester United had zojuist gewonnen. Eén doelpunt was gevraagd. Eén doelpunt had Manchester City nodig om de eerste landstitel in 44 jaar te veroveren.