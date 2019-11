Het ontspoorde leven van voormalig supertalent Paul Dogger

Door Carl Houtkamp



Amper zijn ze bekomen van het scootertochtje door de kou, of daar is Het Boek. In het Frans Otten-stadion in Amsterdam krijgt Paul Dogger, de 48-jarige oud-tennisser, het eerste exemplaar van de uitgever. Trots geeft hij het aan dochter Elly: ,,Dit is papa’s boek.’’ Al is dat misschien opvoedkundig niet slim bij een meisje van 13. Tussen de kaft is het één en al seks, drugs en andere racketloze lol. En vooral drugs.