Het verborgen talent van Bouwmeester, vakantie Schulting zit er alweer op

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vakantie Schulting zit er alweer op

Suzanne Schulting is inmiddels een graag geziene gast in deze rubriek. De afgelopen week hebben we op Instagram kunnen volgen hoe ze vakantie vierde op het Turkse strand, maar nu is het weer tijd om naar huis te gaan voor de Olympisch kampioene...

Time to fly home!!✈💙 Een foto die is geplaatst door null (@suzanneschulting) op 18 Aug 2018 om 2:31 PDT

Marit Bouwmeester toont verborgen talent

Na haar zilveren medaille op de WK zeilen, iets meer dan een week geleden in Denemarken, vindt ook Marit Bouwmeester wat ontspanning. Op Instagram plaatst ze een video waarin ze een liedje speelt op de accordeon. En wat blijkt...ze heeft er talent voor!

Zoveel talent.. 🤣🤗 Een foto die is geplaatst door null (@maritbouwmeester) op 18 Aug 2018 om 2:19 PDT

McGregor traint voor titanenclash

Over ruim anderhalve maand is het zover. Het gevecht waar veel UFC-fans reikhalzend naar uitkijken tussen Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov voor de Rus zijn titel in het lichtgewicht. Khabib postte gisteravond al een foto van zijn trainingskamp, en dus kon The Notorious niet achterblijven.

Árd Choille ⚔️ Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 17 Aug 2018 om 18:38 PDT

Alaphilippe geniet van welverdiende vakantie

Eindelijk mag Julian Alaphilippe dan ook op vakantie. Na een uiterst drukke, en succesvolle - met twee etappezeges en de bolletjestrui in de Tour, én zijn overwinning in de Clásica San Sebastián - maand mag de wielrenner van Quick-Step dan nu genieten van wat welverdiende rust. Dit doet hij aan de vlag te zien in zijn thuisland, op Corsica.

Petit break pour refaire le moulin🔇.. back to business 🤜🤛🤸☀ Een foto die is geplaatst door null (@alafpolak) op 17 Aug 2018 om 11:56 PDT