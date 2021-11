Het verhaal van dartsensatie Fallon Sherrock, de vrouw met het ‘maangezicht’ die maar blijft verbazen

It’s stunning. It’s special. It’s Sherrock, zo klinkt het in Engeland. Fallon Sherrock plaatste zich als eerste vrouw ooit voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. Nadat eerder Gabriel Clemens en Mike de Decker tijdens de groepsfase ten prooi vielen aan ’The Queen of The Palace’, schakelde Sherrock in de achtste finales ook Mensur Suljovic uit. Het publiek in het Aldersley Leisure Village in Wolverhampton ging uit z’n dak. ‘Chase the Sun’ werd nog wat luider meegebruld dan gewoonlijk.