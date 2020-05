Het verhaal van Jan Peters, Jan Peters en de interland tegen Argentinië

Jan Peters werd geboren in 1953. Zijn leven is geen vrolijk verhaal. Als kind was hij aan een rolstoel gekluisterd wegens een ernstige vorm van reuma, en in zijn puberjaren ontdekte hij dat zijn moeder zijn moeder niet was. Jan Peters ging voetballen, hij had een neus voor de goal en beleefde mooie jaren bij FC Den Bosch en Feyenoord. Daarna trok de spits de wereld over, langs clubs in België, Spanje, Portugal en Hongkong. Zes jaar geleden overkwam Jan Peters het allerergste, toen zijn dochter uit het leven stapte.