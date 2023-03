Hockeyster ging na diagnose diabetes door een diep dal: ‘Ik vroeg me af, waarom ik?’

Ruim tien jaar geleden werd hockeyster Valerie Magis – met het EK in eigen land in het vooruitzicht – geselecteerd voor het Nederlands team. Een fantastisch gevoel? Niet voor Magis. Precies in die periode werd diabetes bij haar geconstateerd. ,,Alle alarmbellen gingen af.”

Niets leek een zorgeloze hockeycarrière op topniveau in de weg te staan. De in Heeze opgegroeide Valerie Magis (31) brak vanuit de A-jeugd door bij Oranje Zwart en speelde de pannen van het dak in Eindhoven.

Door haar goede prestaties en persoonlijke ontwikkeling speelde Magis zich in de kijker bij het Nederlands team. Wat de mooiste tijd van haar carrière moest worden, werd een tijd van zorgen en stress. Ze kreeg te maken met de destijds geldende prestatiecultuur bij TeamNL en ook met haar gezondheid ging het bergafwaarts. Magis had weinig energie en tijdens trainingen en wedstrijden hield ze het niet lang vol.

Diabetes type 1

Met haar moeder reed ze naar kennissen, waarvan de zoon te maken had met diabetes type 1. Daar bleek na herhaaldelijk testen dat Magis extreem hoog in haar suikergehalte zat. ,,Vanuit daar zijn we acuut naar het ziekenhuis gereden en daar kwam ik in een mallemolen terecht. Ik had geen idee wat diabetes was.” Haar grootste droom – floreren in Oranje – kreeg een behoorlijk andere wending.

Quote Ik kon het niet rijmen, omdat ik altijd heel gezond leefde en diabetes associeer­de met een ongezonde levens­stijl Valerie Magis (31), hockeyster

Naast de fysieke tegenslag kreeg Magis ook een mentale tik te verwerken. ,,Ik vroeg me af, ‘waarom ik’? Ik kon het niet rijmen, omdat ik altijd heel gezond leefde en diabetes associeerde met een ongezonde levensstijl.” Het EK stond desalniettemin voor de deur en dat was haar grote doel. ,,Na het EK viel ik in een zwart gat. Ik was heel erg zoekende naar wie ik was en wat ik wilde. M’n uitlaatklep in die tijd was op stap gaan, maar dat kwam de situatie natuurlijk niet ten goede.”

Écht talent

Toen was daar Ageeth Boomgaardt, toenmalig coach van de vrouwen van Oranje Zwart. ,,Zij heeft me letterlijk een spiegel voorgehouden en me laten beseffen dat ik écht talent had. Ageeth heeft me in een moeilijke tijd ontzettend veel geholpen en daar ben ik haar heel dankbaar voor.’’

Quote Ik ben continu bezig met het managen van hoe hoog of hoe laag ik zit, zodat ik optimaal kan blijven presteren Valerie Magis (31), hockeyster

Diabetes dus, daar moest Magis in de toekomst mee dealen in combinatie met topsport. ,,Het is heel belangrijk om stabiel te zijn tijdens het sporten. Sindsdien ben ik dus continu bezig met het managen van hoe hoog of hoe laag ik zit, zodat ik optimaal kan blijven presteren. Dat is topsport naast topsport.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Valerie Magis in actie namens Oranje Zwart. © archieffoto DCI Media

De combinatie bleek werkbaar. Tien jaar lang maakte ze furore in Eindhoven, eerst dus bij Oranje Zwart en na de fusie met EMHC bij Oranje-Rood. Die eenwording zorgde er ook voor dat het vrouwenhockey in Eindhoven op de schop ging en er een behoorlijke professionaliseringsslag werd gemaakt.

Play-offs om het landskampioenschap

Met Oranje-Rood haalde Magis voor het eerst de play-offs om het landskampioenschap. ,,De fusie is heel goed geweest voor het vrouwenhockey in Eindhoven. Het spelen van de play-offs is natuurlijk het hoogtepunt van mijn periode in Eindhoven, maar ook de transformatie buiten de lijnen was mooi om mee te maken.” Magis zag het volgens haar ‘oubollige’ clubhuis van Oranje Zwart veranderen in een fantastisch nieuw onderkomen van Oranje-Rood. ,,Ik was er kind aan huis en ik voelde me op die plek, dus op de club, ook echt thuis.”

KHC Dragons in Brasschaat

Inmiddels heeft Magis alweer een aantal goede jaren in België achter de rug. Want na tien seizoenen in Eindhoven toog de hockeyster in de zomer van 2019 naar KHC Dragons in Brasschaat. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en een andere omgeving. De Belgische competitie wordt ieder jaar sterker en het leuke is, is dat je van tevoren niet kunt voorspellen wie om de bovenste plekken gaan strijden.”

Opleiding tot golfprofessional

Wat tijdens de loopbaan van Magis ook voor veel stress heeft gezorgd, is de gedachten aan hoe haar leven er ná het hockey uit komt te zien. Want een plan, dat had ze niet. ,,Dat heb ik nu wel en dat geeft me ontzettend veel rust.” Wat dat plan is? ,,Ik ben begonnen met de opleiding tot golfprofessional. Daarmee kan ik golflessen gaan geven en daar kijk ik nu al heel erg naar uit. Daarnaast wil ik ook individueel alles uit die sport gaan halen. Ik zie mezelf nog wel toernooien in het buitenland gaan spelen.”

Voordat het zo ver is, wil ze nog een aantal jaar op topniveau hockeyen. Een terugkeer naar de Nederlandse velden sluit Magis daarbij niet uit. ,,Het zou mooi zijn om m’n carrière af te sluiten bij een club in de hoofdklasse.”