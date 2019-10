Hockeysters Oranje-Rood pakken verdiend punt in Amsterdam

Het sterk spelende Oranje-Rood maakte na een strafcorner de aansluitingstreffer. Marlena Rybacha gaf het laatste zetje: 2-1. Dat was tevens de ruststand. In de slotfase van de wedstrijd zorgde Fiona Morgenstern na een fraaie actie voor de 2-2. Het werd nog even bibberen voor de ploeg van Tina Bachmann. Amsterdam kreeg in de slotseconde een strafcorner. maar die laatste mogelijkheid ging naast.

Het was al de tweede keer in vier weken tijd dat de vrouwen van Amsterdam en Oranje-Rood in competitieverband tegenover elkaar stonden. Dat komt door verschuivingen in het competitieschema. De wedstrijden van zondag in de Livera hoofdklasse stonden in eerste instantie gepland voor vrijdagavond 6 maart. Het weekend van 26 en 27 oktober was vrijgehouden vanwege olympische kwalificatieduels. Aangezien de Oranje-vrouwen zich al verzekerd hebben van de Olympische Spelen werden de wedstrijden van 6 maart vervroegd naar 27 oktober.