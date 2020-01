Hoe Brabantse boegbeelden het kickboksen weer populair hebben gemaakt

Verbeterde luchtkwali­teit neemt zorgen op Australian Open niet weg

11:08 De kans dat de Australian Open last zal ondervinden van de door de vele bosbranden veroorzaakte smog in Melbourne is volgens de autoriteiten kleiner geworden. Toch maken tennissers zich zorgen over de omstandigheden bij het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dat maandag begint.