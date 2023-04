Hoe de dood van zijn moeder het leven van voetballer Davy van den Berg veranderde: ‘Maakt het erg ingewikkeld voor me’

Hoe een woonwagen­kamp­kind het via RKC schopte tot trainer van FC Twente: ‘Metaal en voetbal zit in ons bloed’

De nieuwe trainer van FC Twente is een kind van De Ark, het woonwagenkamp in Emmen waar hij geboren en getogen is, net als neef Jannes, de bekende volkszanger. Zijn ouders en twee broers wonen er nog steeds. Op bezoek bij Hendrik, Berend, papa Jan en mama Grietje. „Een Tukker heeft net wat meer bravoure dan een Drent.”