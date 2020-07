Hoe een gênante wielerruzie tot een dieptepunt kwam

PSV wil voor het trainings­kamp in Duitsland nog oefenen tegen UNA

21 juli PSV heeft het voornemen om voor het trainingskamp in Duitsland (tussen 3 en 9 augustus) nog te oefenen tegen het Veldhovense UNA. De derde divisionist komt op vrijdag 31 juli naar De Herdgang, als alles organisatorisch voor elkaar komt. Over toegangsvoorwaarden voor publiek doet PSV pas later mededelingen. Het ligt in de rede dat vanwege de huidige 1.5 metersamenleving de nodige restricties en eisen zullen gelden.