Hoe je als Brabantse scheidsrechter het WK volgt: ‘Vrienden kijken meteen naar je als de scheids op tv fluit’

CHAMPIONS LEAGUE VROUWEN Eerste Europese puntver­lies Chelsea en Barcelona, Miedema matchwin­naar voor Arsenal

Nog geen enkel team is al zeker van overwintering in de Champions League voor vrouwen, met dit seizoen de finale in Eindhoven. Alle zestien ploegen leden al een keer puntverlies. Zo wonnen Chelsea en FC Barcelona deze week niet. Het overzicht van speelronde 4.

8 december