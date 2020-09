Hoe lek is de bubbel van de US Open?

Door Rik Spekenbrink



Het was niet eens die ene positieve test. De US Open had in al die dikke draaiboeken heus rekening gehouden met een enkel coronageval. Zaterdag bleek Fransman Benoit Paire het virus onder de leden te hebben. Logischerwijs werd de nummer 23 van de wereld uit het toernooi gehaald, nog voordat het was begonnen.



Maar toen begon het gedonder pas. Volgens haar eigen protocollen had de organiserende USTA iedereen die in ‘nauw contact’ was geweest met iemand die positief testte, uit de bubbel en het toernooi moeten halen. Maar toen het in het geval van Paire om meerdere spelers zou gaan, naar verluidt zeven tot elf, besloot de USTA snel een nieuwe regel te maken.