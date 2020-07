Hoe Suárez de training met Huntelaar in de praktijk bracht

Huntelaar heeft zijn keeperskwaliteiten nooit hoeven aanspreken, maar Suárez wel degelijk. Sterker nog, zijn redding op het WK 2010 is misschien wel het belangrijkste wat hij ooit voor zijn land heeft gedaan. In de allerlaatste seconden van de verlenging in de kwartfinale tegen Ghana bood de spits van Uruguay zijn keeper op de doellijn de helpende hand. Als Suárez de kopbal van Dominic Adiyiah niet had weg gestompt, was Ghana halve finalist geweest. Geen twijfel over mogelijk.