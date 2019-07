Hoe topsporters streden om een Nederlandse titel in de Piraña van De Efteling

Het is al even geleden, maar Jaap van Engers weet nog goed dat hij in 1983 een telefoontje kreeg van een directielid van De Efteling. De Heeschenaar werd als voorzitter van de wildwaterselectie van de kanobond gevraagd om advies te geven bij de samenstelling van de Piraña. ,,Met name op het gebied van veiligheid wilden ze inbreng van mij”, aldus Van Engers. ,,Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om te informeren of we eens per jaar het NK kanoslalom mochten houden in de Piraña.”