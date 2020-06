Hoe vergaarden CR7, Jordan, Mayweather en co hun fortuin?

Streuer: FC Twente moet zo snel mogelijk terug naar de subtop

17:46 Jan Streuer had het telefoontje van FC Twente-directeur Paul van der Kraan nooit verwacht. Toch zei hij ‘ja’ op de vraag of hij technisch directeur wilde worden in Enschede. „Om twee redenen: ik ben hier begonnen als speler en er ligt hier een mooie uitdaging.”