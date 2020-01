Hoge onderscheiding voor oud-judoka Snijders (76) uit Nuenen

Jan Snijders heeft in Eindhoven als vijfde Nederlander de negende dan gekregen, een hoge onderscheiding in de judowereld. De 76-jarige Snijders werd in de jaren ‘60 en ‘70 acht keer Nederlands kampioen en veroverde ook medailles op de EK’s. De Nuenenaar deed mee aan de Olympische Spelen van 1964 in Tokio, waar Anton Geesink goud won in de open klasse.