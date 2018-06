Hogenkamp, Kerkhove en Schoofs in kwalificaties Wimbledon

De 26-jarige Hogenkamp stond al twee keer in het hoofdtoernooi van het grand slam op het Londense gras. In 2015 reikte ze tot de tweede ronde, haar beste resultaat. Ze is momenteel de nummer 163 van de wereld, Haar 35-jarige Japanse tegenstander staat 221e op de mondiale ranking. Kerkhove zag haar naam nog nooit in het hoofdschema van Wimbledon. De 26-jarige Zeeuwse staat nog net bij de eerste tweehonderd (192e) op de wereldranglijst. Haar 19-jarige opponente uit Tsjechië staat iets hoger, op de 167e plaats.

De derde Nederlandse die in actie komt in de kwalificaties is Bibiane Schoofs. Zij neemt het in de eerste ronde op tegen de Oostenrijkse Barbara Haas. Kiki Bertens is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Bij de mannen geldt dat voor Robin Haase. Er zijn er geen Nederlandse mannen actief in de kwalificaties.