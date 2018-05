Hogenkamp komt net tekort voor stunt tegen Sjarapova

Hogenkamp had het aanvankelijk heel lastig met Sjarapova, de nummer 30 van de wereld. De eerste set was in een vloek en een zucht in 25 minuten in 6-1 voorbij. Daarna rechtte Hogenkamp haar rug. Ze maakte het de Russische in de tweede en derde set flink lastig. Hogenkamp rook zelfs een stunt toen ze op 3-0 kwam in de beslissende set, maar ze liet de voordelige marge toch weer glippen.



Sjarapova, die het Franse Open al twee keer won (2012 en 2014), komt in de tweede ronde in actie tegen tegen Donna Vekić. De speelster uit Kroatië versloeg in de eerste ronde Katarina Bondarenko in twee sets (6-2, 6-4). De 26-jarige Doetinchemse had evenals vorig jaar in Parijs als kwalificatiespeelster het hoofdtoernooi bereikt. In 2017 haalde ze wel de tweede ronde. Eerder vlogen Robin Haase en Arantxa Rus al uit Roland Garros.