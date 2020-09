Hogenkamp naar laatste ronde kwalificaties Roland Garros

Denzel Dumfries over NS Mura-PSV: ‘Er is veel te winnen voor ons’

12:33 Een wedstrijd waarin PSV alleen maar kan verliezen? Denzel Dumfries vindt dat onzin. ,,Er is veel te winnen voor ons”, zegt hij over NS Mura-PSV, dat donderdagavond wordt afgewerkt. Het is een derde voorronde in het Europa League-toernooi, waarin PSV favoriet is en wordt geacht te winnen.