Hogenkamp neemt eerste horde op weg naar US Open

In de tweede ronde neemt Hogenkamp het op tegen Valeria Savinkyh (179ste) of Patricia Maria Tig (137ste). Ze moet drie ronden overleven om in te stromen in het hoofdtoernooi. De Doetinchemse wist zich in 2016 via de kwalificatie te plaatsen voor het hoofdschema van het Amerikaanse grandslamtoernooi. Ze drong toen zelfs door tot de tweede ronde door ook Heather Watson te verslaan. Hogenkamp werd een jaar later op basis van haar positie op de wereldranglijst automatisch toegelaten, maar toen verloor ze in de eerste ronde. Vorig jaar ging ze helemaal niet naar New York.