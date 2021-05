Hogenkamp strandt in kwalificaties Roland Garros

Financiële bonus gloort voor Michael van Gerwen: ‘Ik sta weer waar ik thuishoor’

13:15 Michael van Gerwen heeft na veertien speelronden in de Premier League Darts weer de koppositie in handen. Zo is hij weer een stap dichterbij om de reguliere competitie voor de achtste keer als nummer één af te sluiten. ,,Ik sta weer waar ik thuishoor", reageerde Van Gerwen, die zich met nog twee avonden te gaan ook al weet verzekerd van een plek in de finaleronde.