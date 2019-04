Hogenkamp wil in Fed Cup einde aan droogte maken

Het Nederlands Fed Cup-team wil komend weekend na twee jaar droogte eindelijk weer een succesje vieren. Japan is de tegenstander en dat duel wordt gespeeld op een hardcourtbaan in Osaka. De inzet: het behoud van een plek in wereldgroep II.

Drie jaar geleden was de situatie nog compleet anders. Oranje stond na een zege op Rusland in de halve finales van de Fed Cup en Frankrijk was de tegenstander. Onder aanvoering van Kiki Bertens steeg het team boven zichzelf uit. De Fed Cup leefde.

Bertens heeft al enige tijd haar opwachting niet meer gemaakt en Oranje verloor de laatste drie duels. De nummer 7 van de wereld is er opnieuw niet bij en in navolging van Bertens meldde ook Arantxa Rus zich af voor het duel in Japan. De planning van de wedstrijd is ongunstig omdat de ontmoeting midden in het gravelseizoen valt.

,,Voor mij was meteen duidelijk dat ik deze wedstrijd wilde spelen en ik heb geen moment getwijfeld”, zegt Richèl Hogenkamp. ,,Ik was al op gravel bezig, dus moest wel even omschakelen. Maar gedurende het seizoen wisselen we wel vaker van ondergrond. Als we terug zijn uit Japan speel ik nog drie voorbereidingstoernooien op Roland Garros dus dat is geen probleem.”

Opstelling

Hogenkamp (27) voelt geen druk, maar wil wel voorkomen dat het team nóg verder afzakt. ,,Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, want als we verliezen zijn we weer veroordeeld tot groepswedstrijden op neutraal terrein. En daar kom je moeilijk weg. Terwijl de uit- en thuiswedstrijden en een hele week naar een wedstrijd toeleven juist zo leuk zijn. Of ik nu de kopvrouw ben? Zo voelt het niet en op basis van de ranking is Bibiane Schoofs nu ook onze nummer 1.”

De laatste zege in het landentoernooi van Hogenkamp dateert ook alweer van twee jaar geleden, maar dat mag geen schande worden genoemd. ,,We hebben het de afgelopen jaren niet getroffen met de lotingen. Vorig jaar speelden we uit tegen Australië en Amerika met Venus Williams”, aldus de huidige nummer 176 van de wereld.

Ook Japan speelt niet in de sterkste opstelling. Bij het gastland ontbreekt Naomi Osaka. ,,Onze kansen zijn aanzienlijk toegenomen nu Osaka niet meedoet”, aldus captain Paul Haarhuis. ,,Daardoor zijn we van zwaar underdog naar licht underdog gegaan, want we spelen nog steeds uit en de meiden van Japan staan allemaal hoger qua ranking dan de Nederlandse meiden. Het zal dus aankomen op de vorm van de dag.”