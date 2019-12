Honkbalknuppel Babe Ruth levert miljoen dollar op bij veiling

Ruth had de knuppel in jaren veertig aan zijn vriend Jim Rice, de toenmalig burgemeester van het plaatsje Suffern, gegeven. Toen de vriend van Ruth en diens vrouw overleden waren, lag het sport-artefact drie decennia in een kast bij hun zoon. Die vond dat de knuppel zo waardevol was dat hij aan niemand durfde te vertellen dat hij die in zijn bezit had.



Bij de veiling leverde de knuppel iets minder op dan die waarmee de in 1948 overleden honkballer zijn eerste homerun in het nieuwe stadion van de New York Yankees sloeg in 1923. Die leverde in 2004 bij een veiling 1,3 miljoen dollar op. De honkballegende sloeg in totaal 714 homeruns in de Major League Baseball (MLB).