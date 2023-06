Hoog bezoek in Rosmalen: Serena Williams op tribune om zus Venus aan te moedigen

Venus Williams, tegenwoordig de nummer 702 van de wereld, neemt het in Rosmalen op tegen de Zwitserse Celine Naef, 202ste op de wereldranglijst. Ze heeft een wildcard ontvangen voor het enige WTA-toernooi van Nederland. Naar alle waarschijnlijkheid neemt haar zus dan ook plaats in de spelersbox. Serena Williams speelde vorig jaar op de US Open haar laatste wedstrijd. De Amerikaanse veroverde 73 titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

,,Het is heel bijzonder om zo’n legende op ons toernooi te hebben”, vertelde Hunze onlangs op deze site. ,,Een paar weken geleden is het contact ontstaan en vorige week kregen we het nieuws dat ze het grasseizoen wilde spelen en een wildcard wilde accepteren. In het verleden heb ik al vaker contact gehad met Venus en Serena of Rosmalen een optie was, maar ze zijn nooit gekomen. Een van de Williams-sisters vastleggen is altijd mijn streven geweest. Beter laat dan nooit.”