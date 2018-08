Hoogste klassering ooit voor Bertens

Dat is haar hoogste notering ooit in het mondiale klassement. Op 14 mei van dit jaar stond de Nederlandse toptennisster al even op de vijftiende plek.



Bertens begon vorige week als nummer zeventien aan het toptoernooi in Cincinnati. Dankzij haar eindzege wist ze vier plaatsen te klimmen op de tennisladder. Bertens versloeg in de finale Simona Halep in drie sets. De Roemeense blijft wel de nummer één van de wereld.



Op de jaarlijst steeg Bertens van de twaalfde naar de zevende plek. De beste acht speelsters van 2018 mogen meedoen aan de lucratieve WTA Finals eind oktober in Singapore.