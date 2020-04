Huiskamerduel tussen Van Barneveld en Taylor gepland op donderdag

KNVB zet vol in op doorvoet­bal­len

17:22 De KNVB peinst er niet over om de competities in het betaalde voetbal vroegtijdig stop te zetten. De bond zet vol in op doorvoetballen, zo is vanmiddag in conference calls besproken met de clubs in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.