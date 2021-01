Hurkacz heeft niet lang nodig voor binnenhalen ATP-toernooi in Delray Beach

Team De Rooy wil in 2022 met Iveco terugkeren in Dakar Rally, maar ook met DAF in de Dakar Classic

13 januari Bij het Sonse Team de Rooy worden plannen gesmeed om volgend jaar terug te keren in de Dakar Rally. ,,Na een jaar afwezigheid is de drang om sterker dan ooit terug te keren alleen maar groter geworden”, stelt Gerard de Rooy, die het truckklassement in 2012 en 2016 op zijn naam schreef.