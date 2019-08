Hurkacz pakt in Winston-Salem eerste titel

Judoka Tsjakadoea snel klaar op WK in Tokio

8:59 Voor judoka Tornike Tsjakadoea hebben de WK in Tokio amper 5 minuten geduurd. De 22-jarige Fries met Georgische roots belandde al in zijn eerste partij in de klasse tot 60 kilogram op zijn rug. Tsjakadoea, die begon met een ‘bye’, moest het in de tweede ronde afleggen tegen Davoed Mammadsoy uit Azerbeidzjan.