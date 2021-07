Hurkacz stunt tegen outsider Medvedev

Wimbledon Djokovic blijft op koers voor 20ste Grand Slam, Federer voor 9de Wimbledon-ti­tel

12:58 Novak Djokovic heeft probleemloos de kwartfinale van Wimbledon bereikt. De Serviër versloeg de Chileen Christian Garin in drie sets: 6-2, 6-4, 6-2. Later op de dag bereikte ook Roger Federer de laatste acht door Lorenzo Sonego in drie sets te verslaan: 7-5, 6-4, 6-1.