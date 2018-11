Ibrahimovic beste nieuwkomer in Amerikaanse MLS

De 37-jarige voormalige Ajacied, die in maart van Manchester United naar LA Galaxy verhuisde, won de prijs met meer dan 36 procent van de stemmen.



Ibrahimovic scoorde tijdens zijn eerste seizoen in de Amerikaanse competitie 22 doelpunten in 27 Californische optredens. Tegen Toronto FC maakte hij met een achterwaartse karatetrap het 500ste doelpunt uit zijn carrière.



Met zijn ploeg miste hij de play-offs. "Ik ben altijd gewend geweest om voor de eerste plek te vechten. Alles of niets. In de MLS speel je voor een plek in de play-offs. Het seizoen was een rollercoaster. Heel wisselvallig," zo zei hij in een interview. Desondanks was zijn Galaxyshirt dit jaar het meest verkochte van alle spelers in de MLS.



Voormalig Engels internationaal Wayne Rooney werd tweede met ruim 32 procent. De 33-jarige voetballer scoorde twaalf doelpunten.



Lees ook: Zlatan Ibrahimovic: 'Ik mis mijn tijd bij Ajax wel, hoor'