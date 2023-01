‘Icoon’ Andy Murray ook bij jubileumeditie van de partij in Rotterdam

,,Er zijn weinig spelers die kunnen wijzen op een erelijst als die van Andy Murray. Niet alleen zijn drie grandslamtitels, maar zeker ook zijn twee gouden olympische medailles maken hem uniek”, zegt Krajicek. ,,We zijn er trots op om ook dit icoon weer te mogen begroeten. Zeker als je bedenkt hoe hij zich heeft teruggevochten na zijn heupoperaties, is het een voorrecht hem nog steeds in actie te zien.”

Murray won in zijn carrière tot dusver 46 toernooien, met als hoogtepunten Wimbledon in 2013 en 2016 en de US Open in 2012. In 2016 bereikte hij ook de eerste positie op de wereldranglijst. Problemen met zijn heup bedreigden de carrière van de tennisser, die pas na ingrijpende operaties geleidelijk zijn oude niveau hervond. Na Felix Auger-Aliassime, Andrej Roeblev en Stan Wawrinka is Murray de vierde oud-winnaar die dit jaar in actie komt in Ahoy.