Iga Swiatek dendert door en bereikt finale in Rome, ook Ons Jabeur knokt zich naar eindstrijd

Swiatek heeft inmiddels 27 partijen op rij niet verloren. Die reeks begon met toernooiwinst in Doha, waarna ze ook de beste was in Indian Wells, Miami en Stuttgart. Voor het toernooi van Madrid zegde ze eind april af wegens een schouderblessure. Swiatek volgde eerder dit jaar Ashleigh Barty op als leidster van de wereldranglijst, nadat de Australische haar loopbaan onverwacht had beëindigd.

Comeback

De 20-jarige Poolse neemt het in de finale op tegen de Tunesische Ons Jabeur, die tegen de Russische Daria Kasatkina een wedstrijdpunt overleefde. Jabeur (27) won uiteindelijk met 6-4 1-6 7-5. Kasatkina serveerde bij 5-4 voor de wedstrijd en was in die game ook één punt verwijderd van een plek in de finale. Op matchpoint sloeg Jabeur echter een forehand op de lijn. Niet veel later had ze de zege binnen en verliet Kasatkina het centercourt gedesillusioneerd.