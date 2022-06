Iga Swiatek veel te sterk voor Coco Gauff in finale Roland Garros

interview Elmo Lieftink is vanaf het eerste gesprek positief verrast door Helmond Sport: ‘Ik wil meegroeien’

Hij had met De Graafschap eigenlijk al lang in de eredivisie moeten spelen, maar door een ‘bizarre samenloop van omstandigheden’ lukte dat de laatste twee seizoenen niet. En dus viel Elmo Lieftink (28) onlangs voor de serieuze ambities van Helmond Sport. ,,De club heeft me erg positief verrast.”

3 juni