IJzersterke De Zwaan schakelt Wright uit, Wattimena en Van der Voort ook verder

De Zwaan ging in zijn partij tegen de nummer 7 van de wereld als een speer. Hij nam al snel een 4-1 voorsprong in legs, met een gemiddelde van op dat moment 108,86. Daarna vocht de Schotse finalist van de Champions League of Darts afgelopen weekend zich terug tot 4-5, maar De Zwaan liet zich niet kennen en maakte er 6-4 van.



Eerder op de dag zorgde Vinent van der Voort ook al voor Nederlands succes door Mensur Suljovic met 6-1 naar huis te gooien. Jermaine Wattimena won met diezelfde score van Jamie Hughes. In de achtste finales treft Van der Voort Chris Dobey, terwijl Wattimena het moet gaan opnemen tegen landgenoot De Zwaan.



Lijstaanvoerder Michael van Gerwen is er niet meer bij in de Lokhalle van Göttingen. Hij werd gisteren verrast door Ross Smith, die aan het einde van de avond tegen de rappe Ricky Evans gooit.