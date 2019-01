IJzersterke Halep steekt stokje voor ‘Sister Act’ in Melbourne

Halep sukkelde in aanloop naar de Australian Open met rugklachten en de eerste twee ronden waren bepaald beproevingen. Ze moest tegen Kaia Kanepi en Sofia Kenin tot het uiterste gaan om de zege binnen te halen.



Tegen de 38-jarige Williams liep het vanaf de eerste game onverwacht soepel. Halep speelde scherp en geconcentreerd, strafte de fouten van haar tegenstander goed af en was na vijf kwartier al klaar.



Halep kan zich nu opmaken voor de kraker tegen Serena Williams, de jongere zus van Venus die in Melbourne aast op haar 24ste grandslamtitel. Serena maakte in de derde ronde korte metten met Dajana Jastremka uit Oekraïne (6-2 6-1) en toonde tot dusver weinig mededogen met haar tegenstanders. Ze verloor in drie wedstrijden slechts negen games.



In de voorgaande negen ontmoetingen won Williams acht keer van Halep. ,,Ik moet er niet te veel over nadenken, maar gewoon die baan opgaan en vertrouwen uitstralen’', keek Halep vooruit op de partij. ,,Ik moet op dezelfde manier spelen als tegen Venus: slim, agressief en haar veel laten lopen’', aldus Halep, die vorig jaar Roland Garros won en finaliste was in de Ausralian Open.



Volgens Venus Williams speelde Halep tegen haar nagenoeg perfect. ,,Het was praktisch foutloos wat ze deed. Ik telde slechts twaalf foutjes bij haar en ik maakte er drie keer zo veel.’’