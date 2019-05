Imposante carrière van Ferrer ten einde na nederlaag tegen Zverev

De 37-jarige Spanjaard begon voor eigen publiek nog goed tegen de vijftien jaar jongere Duitser. Hij pakte een 4-1-voorsprong in de eerste set maar vanaf dat moment ging de nummer 4 van de wereld beter tennissen. Zverev won de 48 minuten durende eerste set alsnog en ging in rap tempo door. Ferrer, die ooit in de finale op Roland Garros stond, won nog slechts één game maar kreeg wel een staande ovatie na afloop.



Ferrer stopt als de nummer 144 van de mondiale ranking. De gravelspecialist won in zijn loopbaan 27 ATP-titels. Zijn laatste toernooizege dateert van 2017, toen hij zegevierde in de Zweedse stad Bastad. In 2012 won hij het masterstoernooi van Parijs en een jaar later was hij in dezelfde stad finalist op Roland Garros.