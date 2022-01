In Australië geweigerde Novak Djokovic is in Rotterdam volgende maand van harte welkom

Nu ook Roland Garros mogelijk met een vaccinatieplicht gaat werken, dreigt het tennisjaar van Novak Djokovic in duigen te vallen. Wimbledon en de US Open worden mogelijk ook een lastig verhaal. Maar in Rotterdam is hij volgende maand meer dan welkom.

Door Rik Spekenbrink



Nee, er is nog geen contact geweest tussen de organisatie van het ABN Amro-toernooi en Novak Djokovic. In Rotterdam weet men ook dat de nummer 1 van de wereld na deze bizarre weken in Australië even rust nodig heeft. Maar mocht hij volgende maand toch zin hebben zijn racket uit de tas te halen en aan het tennisjaar 2022 te beginnen, dan zal Ahoy hem met open armen ontvangen.

Dat zegt een woordvoerder van het toernooi. ,,Djokovic weet dat hij altijd welkom is. Maar het zal zijn afweging worden hoe hij zijn seizoen invult. Normaal speelt hij in februari niet om bij te komen van de inspanningen en reis naar Australië. We kunnen ons voorstellen dat hij bij dit gedwongen vertrek, dat ongetwijfeld heel veel impact op hem heeft, juist kiest om tot rust te komen en ook een tijdje niet te spelen.”

Maandag werd bekend dat na de Australian Open mogelijk ook Roland Garros dit voorjaar met een vaccinatieplicht gaat werken. Engeland hanteert op dit moment een tiendaagse quarantaine voor ongevaccineerden en in New York, waar de US Open wordt gespeeld, is voorlopig alleen buiten sporten toegestaan voor mensen die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus. Daarmee kent het seizoen van Djokovic een hoop obstakels, ervan uitgaande dat hij bij zijn principes blijft en zich niet laat vaccineren. Bij alle vier de grand slams loopt hij minstens tegen extra restricties aan.

Maar het ABN Amro-toernooi hanteert, geheel in lijn met de Nederlandse overheidsregels, geen strengere regels voor die groep. Djokovic deed drie keer mee in Rotterdam, maar de laatste keer was twaalf jaar geleden. In Ahoy wordt, net als vorig jaar, vanaf 7 februari gespeeld zonder publiek. Toernooidirecteur Richard Krajicek geeft woensdag een persconferentie voorafgaand aan het toernooi.