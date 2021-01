In Salla kan het -50 worden - toch wil Fins dorp Olympische Zomerspelen organiseren

Salla is een klein stadje ten noorden van de poolcirkel, waar temperaturen van -50 graden Celsius niet ongewoon zijn. Gisteren maakte de organisatie bekend een gooi te willen doen naar de Olympische Zomerspelen van 2032. ,,Het is een gek idee, maar wel met een serieuze toon", laat het organisatiecomité weten. ,,Onze intentie is duidelijk: we willen Salla houden zoals het nu is: winters vol met sneeuw", zei Erkki Parkkinen, burgemeester van Salla. ,,Van daaruit ontstond het idee om de Olympische Zomerspelen op een van de koudste plekken ter wereld te organiseren.”

Dat doet Parkkinen dus om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. ,,Als we achterover leunen en niets doen, dan raken we onze identiteit kwijt. De stad waar we zo van houden zal - evenals veel andere steden - ophouden te bestaan zoals we die kennen", legde de burgemeester uit. ,,Onze zomers worden alsmaar warmer en warmer, onze winters worden korter en korter. Als Salla in 2032 de beste plek is om de Olympische Zomerspelen te houden, dan betekent dat dat de temperatuur verder is gestegen. En dat willen we natuurlijk voorkomen.”