Inbrekers profiteren van duel Marseille

Jacques-Henri Eyraud keerde laat in de nacht terug van het duel van zijn club in en tegen Dijon. Daar trof hij sporen van inbraak aan. Volgens eerste berichten zijn er vooral sieraden meegenomen.



Olympique Marseille heeft onder meer de Nederlander Kevin Strootman onder contract. Een troost voor de voorzitter: zijn club had het duel met 2-1 gewonnen. Strootman viel overigens met een blessure uit.