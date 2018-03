Indrukwekkende Terpstra wint E3 Harelbeke na fabelachtige solo

Bijna vier jaar na zijn majestueuze zege in Parijs - Roubaix heeft Niki Terpstra (33) met E3 Harelbeke weer een grote klassieker op zijn naam geschreven. Zijn solo van 24 kilometer was het slotstuk van een ongekende overmacht van de Quick-Step-ploeg in de Vlaamse klassieker. In een bloedstollende finale naderde de groep achtervolgers tot op 15 seconden naderen, maar wist Terpstra mede dankzij het afstoppende werk van ploegmaten Zdenek Stybar en Phillipe Gilbert - uiteindelijk tweede voor Greg Van Avermaet - in zijn eentje vooruit te blijven.