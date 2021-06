Inspirerend debuut voor Griekspoor: ‘Zijn niveau verbaasde me wel’

Estavana Polman: ‘Ik heb zitten janken, zulke tegensla­gen zijn heel pittig’

28 juni Haar afwezigheid op de Olympische Spelen doet Estavana Polman (28) pijn. Voor de tweede keer in tien maanden ondergaat de tophandbalster uit Arnhem een knieoperatie. Opnieuw wacht een langdurige revalidatie. Maar opgeven of wanhopen doet ze niet. ,,Dit is niet mijn afscheid.”