Internationale doorbraak handboogschutter Willem Bakker: ‘Ik denk dat ze bij de bond de ogen hebben uitgekeken’

Willem Bakker (21) wil de winst in Bulgarije niet groter maken dan ze is. ,,De European Grand Prix is een soort B-toernooi, na de World Cups.” Toch kan je op zo’n ‘tweederangs’ toernooi de olympisch kampioen tegenkomen. En verslaan. Die prestatie tegen de Turk Mete Gazoz spreekt misschien wel meer tot de verbeelding dan zijn zeges in de halve eindstrijd en in een zinderende finale (tegen de Luxemburger Jeff Henckels na een shoot-off).

,,Als het erop aankomt, zijn alle wedstrijden belangrijk. Wie er dan tegenover je staat, maakt niet zoveel uit. Ik wil gewoon alles in het midden schieten”, zegt Bakker na terugkeer in Waalre. ,,En ja, ik ben zeker een koele kikker. Als je in de finale je eigen ding kan doen, alsof het een training is, kom je een heel eind. Ik denk dat ik dat redelijk onder de knie heb.”

Buiten de boot

De handboogbond bood Bakker een kans in Plovdiv om internationale ervaring op te doen. Eerder viel de recurveschutter van De Vriendschap buiten de boot voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden en de EK, volgende maand in München. Die selectie werd al in maart bepaald. ,,Het Nederlands team had net voor de selectiewedstrijden een trainingskamp in Zuid-Afrika. Zij hebben daar een week staan schieten in de zon. Dan kun je heel wat progressie maken. Ik kan niet zeggen: ik stap op en ben een week naar Afrika. Ik heb geen enkele status, moet alles zelf betalen. Alleen de trip naar Bulgarije is betaald door de bond. Die selectieprocedure stond al lang vast. Dat heb ik maar te accepteren. De laatste twee wereldbekerwedstrijden dit jaar hoop ik erbij te zitten. Dan denk ik dat ik een hele mooie progressie heb geboekt.”

Zeker voor iemand die bijna twee jaar nodig had om uit ‘een dipje’ te klimmen. ,,Mijn doel in 2020 was wereldkampioen worden in het veld bij de jeugd. Maar dat toernooi werd afgezegd door corona. Ik denk dat ik pas de afgelopen maanden uit dat dipje ben gekomen. Als je twee jaar geen wedstrijden hebt om je te meten met anderen, word je niet beter. Daardoor heb ik veel tijd verloren.”

Volledig scherm Willem Bakker op het podium in Plovdiv. © Handboogsport.nl

Als junior pakte Bakker in 2018 zilver op het WK veldschieten in Italië. Dat is een andere (niet-olympische) discipline dan schieten op doelen. ,,Veldschieten is een soort golf, maar dan met pijlen. Bij de bond dachten ze dat veldschieten het enige was waar ik oog voor had. Dat is dus niet zo. Ik heb nu bewezen dat ik ook kan doelschieten. Ik denk wel dat ik ze bij de bond de ogen hebben uitgekeken. En dat ze andere selectiekeuzes maken dan in het verleden.”

In beton gegoten

Het Nederlands recurveteam leek jaren in beton gegoten met Steve Wijler, Rick van der Ven en Sjef van den Berg. De laatste is inmiddels gestopt en Van der Ven bleek voor Tokio opeens geen zekerheidje meer voor scheidend bondscoach Ron van der Hoff. Er liggen dus kansen bij TeamNL voor een nieuwe generatie, ziet Bakker. ,,Ik denk zeker dat ik dan meer uit mijn vrije tijd kan halen.”

De afgestudeerd werktuigbouwkundige heeft een parttimebaan overgehouden aan zijn stageplaats bij hem om de hoek in Waalre. Intussen probeert hij zijn vakkennis aan te wenden om zijn boog te perfectioneren. ,,Er zijn altijd wel een paar onderdelen die op niemand echt passen. Zoals de greep. Ik ben nu bezig om een persoonlijke greep van mijzelf te gaan 3d-printen. Kijken of dat iets oplevert. Misschien is daar wel een markt voor. Het zou mooi zijn als ik er een zakcentje bij kan verdienen.”