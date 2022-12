Interview Jermaine Wattimena binnen 15 seconden afgebroken na enorme deceptie, Peter Wright wint wel

Met videoJermaine Wattimena is in de eerste ronde van het WK uitgeschakeld. De Noord-Ierse debutant Nathan Rafferty (22) was met 3-2 te sterk voor The Machine Gun . En dat zorgde voor een enorm bittere pil bij de Nederlander.

Het kwam vrijdagavond aan op de beslissende vijfde set in Alexandra Palace. Wattimena wilde zich graag revancheren na het teleurstellende WK van vorig jaar, toen hij er tegen Boris Koltsov met 3-0 afging in de eerste ronde. Tegen Rafferty wisselde Wattimena matige beurten af met geweldige beurten. Zo maakte hij er in de vierde set 2-2 van na een 108-finish én een 101-finish.

In de vijfde set ging het alsnog mis voor Wattimena, die onlangs op de Grand Slam of Darts juist liet zien in een goede vorm te steken. De Nederlander had enorm veel pech in de vijfde set. Bij een 0-0 stand gooide hij zijn pijl in de flight van zijn andere pijl terwijl hij 120 probeerde uit te gooien.

WK darts

In het Alexandra Palace in Londen is het WK van start gegaan, met maar liefst twaalf Nederlandse deelnemers. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier het volledige speelschema van het WK darts en de informatie over het prijzengeld.

Het duurde vervolgens even voordat Rafferty het afmaakte, maar de Noord-Ier pakte uiteindelijk toch zijn eerste WK-zege ooit, omdat Wattimena verzuimde de geboden kansen af te maken. De debutant mag het in de tweede ronde op gaan nemen tegen de als vierde geplaatste Michael Smith.

Voor de camera van Viaplay stond een gedesillusioneerde Wattimena. ,,Wat ik mezelf kwalijk kan nemen? Veel. Alles. Wat wil je horen?”, zei de Nederlander, alvorens het interview direct werd afgebroken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Later op de avond won titelhouder Peter Wright eenvoudig van Mickey Mansell. Mansell had in de eerste WK-partij nog van Ben Robb gewonnen, maar tegen Snakebite had hij geen enkele kans. Kim Huybrechts neemt het morgen in de tweede ronde op tegen Grant Sampson. De debuterende Zuid-Afrikaan verraste de jonge Ier Keane Barry met 3-1.

Later op de avond won titelhouder Peter Wright eenvoudig van Mickey Mansell. Mansell had in de eerste WK-partij nog van Ben Robb gewonnen, maar tegen Snakebite had hij geen enkele kans. Kim Huybrechts neemt het morgen in de tweede ronde op tegen Grant Sampson. De debuterende Zuid-Afrikaan verraste de jonge Ier Keane Barry met 3-1.

Programma (vanaf 20.00 uur):

Mickey Mansell - Ben Robb (Ronde 1) 3-1

Keane Barry - Grant Sampson (R1) 1-3

Jermaine Wattimena - Nathan Rafferty (R1) 2-3

Peter Wright - Mickey Mansell (R2) 3-0

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees ook

Nederlandse dartsfans die het WK in Londen bezoeken, krijgen een ontmoetingsplaats in de Engelse hoofdstad. Café The Starting Gate wordt tijdelijk omgedoopt tot ‘Holland House’.