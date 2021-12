Interviews 2021 | Bestenaar razend populair in Indonesië, Willy en René van de Kerkhof en het geheim van Chris Witty

Voor Chris Witty (45) was schaatsen dé manier om te ontsnappen aan haar nachtmerrie

Jarenlang droeg Chris Witty een vreselijk geheim met zich mee. De in Heeze wonende Amerikaanse schaatsster werd ondanks haar verzwegen angsten op 17 februari 2002 olympisch kampioene. ,,Schaatsen werd daarna voor mij een manier om te ontsnappen aan mijn nachtmerrie, mijn route weg uit een giftige omgeving. Ik kon niet uiten wat er echt in me omging.”

Waarom een voormalig PSV-talent uit Best amper over straat kan in Indonesië

Hij was nog maar een peuter toen hij in een opblaasbootje richting Europa vluchtte, op weg naar een beter leven. Dat vond Farshad Noor (26) in Best en bij PSV. En nu? Inmiddels speelt Noor in Bahrein, maar begin dit jaar voetbalde hij voor ‘het Ajax van Indonesië’. Hoe groot Persib Bandung in Indonesië is? Hij stapte met 6.000 volgers op zijn sociale media op het vliegtuig en had er in no time een slordige 85.000.

Dorpje met 3000 inwoners levert in een klap twee olympiërs: buurjongens Harmsen en Lavreysen

Rond de eeuwwisseling stond hun sportieve wieg op het fietscrossbaantje van Luyksgestel. Afgelopen zomer gingen baanrenner Harrie Lavreysen (24) en BMX’er Joris Harmsen (28) als twee buurjongens samen voor het eerst naar de Olympische Spelen. Op de hoek van de Verhoevenstraat en de Prins van Luikstraat woonden ze jarenlang tegenover elkaar. ,,Dat is toch heel bijzonder.”

Volledig scherm Farshad Noor, ooit begonnen bij Wilhelmina Boys in Best en via PSV uitgewaaid over de hele wereld. © Privéfoto

PSV-miljoenenaankoop Bruma verloor in 2019 zijn broer, miljoenen euro’s en het vertrouwen

Niets. Nee, bij Armindo Bruma lukt echt niets als PSV het in Almelo opneemt tegen Heracles. Het is 27 september 2020 en zowel de Portugees als PSV komt tot de conclusie dat het echt niet verder kan. Ondanks alle goede bedoelingen van trainer Roger Schmidt heeft hij zich zelden zo eenzaam gevoeld en wordt het tijd voor iets anders. Een week later vertrekt de aanvaller naar het Griekse Olympiakos, dat hem huurt met een optie tot koop. Het lijkt de voorbode van een definitief afscheid in Eindhoven, na een mislukte transfer vanuit RB Leipzig. Maar een jaar later is Bruma nog steeds PSV’er en in augustus werd hij zelfs gekroond tot speler van de maand in de eredivisie. De opgeleefde aanvaller doet hij zijn verhaal.

‘Onbekend’ in Nederland, een grote jongen over de oceaan: hoe een oud-voetballer uit Valkenswaard Canadese talenten ontwikkelt

Bosrijke bergen, hagelwitte stranden, zwarte beren, wolven en zelfs poema’s. De schoonheid van de natuur op Vancouver Island is ‘eigenlijk niet te beschrijven’, geeft Marcel de Jong grif toe. De linksback van weleer verhuisde in 2019 naar het eiland, nadat hij daarvoor al in Vancouver woonde. Hier is Marcel de Jong geen grote naam. Maar de Canadese kranten stonden vol toen hij eerder dit jaar besloot te stoppen met voetballen. Hij vertelt over zijn leven aan de andere kant van de oceaan en over zijn plannen ná zijn carrière.

Eindhovense kickbokser Robbie Hageman stapt voor het laatst de ring in

Robbie Hageman kijkt uit naar 8 januari. Dan keert de kickbokser uit Eindhoven terug in de ring, drie jaar nadat een hersentumor bij hem werd geconstateerd. Zijn rentree betekent ook direct zijn laatste vechtpartij en dat heeft een mindere reden. De tumor in zijn hersenen is weer aangegroeid. In juni van dit jaar kreeg Hageman (30) het nare bericht te horen. Sindsdien hield hij het voor de buitenwacht stil. De kickbokser zit niet te wachten op alle aandacht, hij wil zich focussen op zijn rentree en zijn gevecht met de tumor in zijn hoofd. Eenmalig deed Hageman zijn verhaal.

Volledig scherm Bruma © Pro Shots / Toin Damen

Ook na zeventig jaar zijn Willy en René een unieke én heel verschillende tweeling

Het had een groot feest moeten worden, maar ja: coronamaatregelen én PSV speelde die avond. Dus vierden Willy en René van de Kerkhof hun 70ste verjaardag in het Philips Stadion. Waar anders? Een interview met de meest benaderbare voetbaltweeling van het land, die zoveel op elkaar lijken maar ook o zo verschillend zijn. ,,Ik zie die jochies wel eens denken: wat moet ik met die ouwe op de foto?

De brief die het leven van Berry van Aerle veranderde

Europees kampioen en winnaar van de Europacup I in 1988. Vijf landstitels, en drie keer winnaar van de KNVB-beker. De erelijst van Berry van Aerle is zeer indrukwekkend. Maar bijna was het zover helemaal niet gekomen. Op 14 april 1981, dit jaar 40 jaar geleden, viel er een brief op de mat in huize Van Aerle, die de deur naar het succes opende voor Berry. Van Aerle was letterlijk op van de zenuwen. ,,Ik was fysiek gewoon niet lekker.”

De kleinzoon van Willy van der Kuijlen eert zijn ‘grote vriend’ in derby: ‘Opa trapte altijd met me mee’

Daags voor de uitvaart van zijn opa, PSV-legende Willy van der Kuijlen, verloor Mitchel van Rosmalen met FC Eindhoven de derby (1-0). Bijna opende de geboren Helmonder die vrijdagavond op karakteristieke ‘Skiete Willy’-wijze de score tegen ‘zijn’ Helmond Sport. Om zijn ‘grote vriend’ te eren, koos Van Rosmalen ervoor om voortaan met rugnummer elf te spelen, hét nummer van Van der Kuijlen. FC Eindhoven liet die wens in vervulling gaan. ,,Ik zag het shirt voor de wedstrijd liggen en dacht: dit is ‘m. Ook voor mijn familie is het heel mooi. Ik vertelde erover aan mijn oma en zag de tranen in haar ogen springen.”

De PSV’er die door een telefoontje van zijn vrouw ontdekte dat hij international werd

Zijn vrouw las in de krant dat hij was opgeroepen voor Oranje, en dus werd toenmalig PSV’er Eef Mulders vijftig jaar geleden international. Reden om hem weer eens te spreken, ook omdat het bij die ene interland bleef. Waarom? Mede omdat de bon vivant de motivatie verloor. Dan kan het zelfs gebeuren dat je twee jaar op rij de verkeerde schoenen draagt.

Volledig scherm Mitchel van Rosmalen met nummer elf. © Pro Shots / Johan Manders