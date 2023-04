Inzinking in finale bewijst wéér dat mentale weerbaarheid topprioriteit moet zijn bij Botic van de Zandschulp

Column Willem van Hanegem: Mensen die naar Trauner wezen, hebben zelf alleen op een school­plein gevoetbald

Columnist Willem van Hanegem vond het verdiend dat PSV de topper tegen Ajax met 3-0 won. De Kromme is kritisch op de Amsterdammers en denkt dat het tijd is voor een grondige renovatie. ,,Bij Ajax is de bodem bereikt.’’